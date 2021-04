So läuft die zweite Corona-Jugendweihe im Saalekreis

Merseburg - Ende des Monats sollte in Obhausen die erste Jugendweihefeier der Region stattfinden. Der Termin musste verschoben werden. Bis 23. Mai hat der Landesverband Sachsen-Anhalt der Interessenvereinigung Jugendweihe die Feiern jetzt ausgesetzt. Nach aktuellem Stand können Jugendliche aus Merseburg am 29. Mai offiziell in den Kreis der Erwachsenen treten.

Jugendweihe verschoben: Trotz Maske und Abstand sollen es schöne Feiern werden

Bis Mitte Juli sollen es ihnen weitere Gruppen aus der Kreisstadt, Bad Lauchstädt, dem Bereich Querfurt und Braunsbedra gleichtun. Yvonne Müller, Geschäftsführerin des Landesverbandes, kann dafür aber nicht die Hand ins Feuer legen. Ende des Monats, sagt sie am Mittwoch, werde eine Entscheidung getroffen und bekannt gegeben. Ihr sei bewusst, dass die Eltern Gewissheit haben wollten.

Das Ziel sei klar, sagt sie weiter. Wie im vergangenen Jahr wolle der Landesverband Veranstaltungen bieten, die trotz Pandemie nichts von ihrer Festlichkeit verlieren. Trotz Maske und Abstand sollen es schöne Feiern werden. Dass das funktionieren könne, habe man 2020 unter Beweis gestellt. Auch da mussten Termine verschoben werden. Letztlich fanden die Jugendweihefeiern nicht wie üblich im Frühjahr, sondern im Herbst statt.

Organisatoren verärgert: „Wir haben keine Perspektive seitens der Politik bekommen.“

Mit dem erarbeiteten Hygienekonzept, einem wegen der Abstandsregeln geänderten Saalplan und in größeren Ausweichobjekten wie der Geiseltalhalle statt der Schulaula in Braunsbedra hätten manchmal zwar nur die Eltern teilnehmen können. Aber es habe ein Kulturprogramm gegeben und einen Festredner, der - mit Maske und Handschuhen - die Urkunden und Blumen verlieh. Der Landesverband habe alles getan, um den Tag zu einem unvergesslichen Ereignis werden zu lassen. Das soll auch 2021 so werden.

„Nur sind wir aktuell schlimmer dran als vor einem Jahr“, sagt Yvonne Müller. „Wir wissen nicht, ob und was möglich sein wird. Wir haben keine Perspektive seitens der Politik bekommen.“ Möglicherweise seien wegen der Inzidenzwerte Feiern in der einen Region in Sachsen-Anhalt möglich und in einer anderen nicht. Teils müsse man auch verschiedene Allgemeinverfügungen der Kreise berücksichtigen. „Auf der anderen Seite haben wir Partner wie Musiker, Tanzgruppen und Floristen. Da hängen Existenzen an den Entscheidungen. Das macht mich traurig.“ Und letztlich sei ja auch der Landesverband ein Verein, der überleben wolle.

„Wir arbeiten gerade an Möglichkeiten, damit die jungen Leute das digital erleben können“

Baustellen nennt die Geschäftsführerin viele. Eltern tun ihr gegenüber ihren Unmut kund. Die Planung für 2022 sollte anlaufen, aber dafür muss sie in den Schulen erstmal jemanden erreichen. Mit den Vereinsmitgliedern gab es Beratungen, ob Jugendweihen unter freiem Himmel stattfinden sollen, was wegen der vielen Unwägbarkeiten ein Stück weit ausgeschlossen wurde.

Und dann war da noch die Frage, was man mit den begehrten Freizeitangeboten für die Teilnehmer in Coronazeiten macht, wo Reisen, der Benimm-Kurs oder Besuche im Bundestag oder in einer Rettungswache nicht stattfinden können. „Wir arbeiten gerade an Möglichkeiten, damit die jungen Leute das digital erleben können“, informiert Yvonne Müller. Das könnte bis hin zu einer virtuellen Stellprobe für die Feier gehen. „Die Vereinsmitglieder sind gerade beim Testen.“ (mz/Diana Dünschel)