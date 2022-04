So hat sich das Rittergut Teuditz im Laufe der Zeit gewandelt

Tollwitz - Dass das heutige Gemeindehaus in der Bad Dürrenberger Ortschaft Tollwitz einst das Herrenhaus eines Rittergutes war, sieht man dem in die Jahre gekommenen Gebäude nicht an. Nicht zuletzt ist das Rittergut als solches auch nicht mehr vorhanden, Teile des Gutes sind bereits verschwunden. Nur das ehemalige Herrenhaus steht noch und wurde über die vielen Jahre oft verändert. Trotzdem kommt dem Gebäude auch heute in der Ortschaft noch eine Bedeutung zu.