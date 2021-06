Siebenjährige bindet fremden Hund vor Supermarkt ab und nimmt ihn mit nach Hause

Bad Dürrenberg - Am Dienstagabend gegen 18 Uhr wurde in der Richard-Wagner-Straße in Bad Dürrenberg ein vor einem Supermarkt angeleinter Terrier entwendet. Die 81-jährige Besitzerin informierte umgehend die Polizei. Durch Befragungen im Umfeld wurde der Hund schließlich bei einem Siebenjährigen Mädchen gefunden, die gerade bei ihren Eltern zu Hause angekommen war. Der Hund konnte der Besitzerin wieder übergeben werden. (mz)