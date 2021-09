Schäuble kommt ins Goethe-Theater Bad Lauchstädt

Bad Lauchstädt/MZ/rob - Während Merseburg in den kommenden Tagen ganz im Zeichen des Domweihejubiläums steht, wird in Halle ausgiebig der Tag der Deutschen Einheit begangen. Ein Teil der dortigen Festivitäten schwappt am Freitag und Samstag auch nach Bad Lauchstädt über. So wird am 1. Oktober die Bürgerdelegation, eine Gruppe von verdienten Einwohnern der 16 Bundesländer, in der Goethestadt erwartet. Für sie gibt es eine Sondervorführung mit Ausschnitten aus der „Zauberflöte“ von Mozart inklusive Erklärungen von Edda Moser, der künstlerischen Leiterin des Festspiels der Deutschen Sprache.

Anschließend gibt es für sie auf Einladung der Staatskanzlei einen Sektempfang. Am Tag darauf empfängt Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU), zugleich Aufsichtsratsvorsitzender des Goethe-Theaters, dort seine 15 Amtskollegen sowie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Auch für sie gibt es die 45-Minuten-Version der Zauberflöte mit Erklärungen von Edda Moser. Anschließend wird ein festliches Essen im Kursaal aufgetafelt. Ob und welche Einschränkungen es durch die Festivitäten für die Anwohner gibt, stand bis zum Wochenende noch nicht fest.