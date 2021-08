Saalekreis bietet erneut Impfungen im Nova-Eventis an

Merseburg - Der Saalekreis bietet Impfwilligen weitere mobile Angebote am Freitag sowie den kommenden Wochen an. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, könnten sich Kurzentschlossene bereits an diesem Freitag sowie in den nächsten beiden Wochen spontan und ohne Termin im NOVA Shoppingcenter gegen das Coronavirus impfen lassen.

Bürger können sich zwischen 10 Uhr bis 18 Uhr an folgenden Tagen impfen lassen:

Freitag, 6. August 2021

Freitag, 13. August 2021

Samstag, 21. August 2021

Zur Auswahl stehen die Impfstoffe von BioNTec und Johnson & Johnson. Wer das Angebot wahrnehmen möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein. Impfwillige sollten den Personalausweis, die Krankenkassenkarte und den Impfausweis, falls vorhanden, mitbringen.

Weiterhin sei bei unter 18-Jährigen das Einverständnis der Erziehungsberechtigten erforderlich. Eine Impfung mit Johnson & Johnson erfolge bei Personen unter 60 Jahren erst nach einer individuellen Risikoanalyse, weist der Landkreis hin. Die unter 18-Jährigen erhalten ausschließlich den Impfstoff von BioNTech. Die EU-Impfzertifikate werden direkt vor Ort ausgegeben.

Des Weiteren Impfaktionen im Landkreis

Weitere Impfaktionen im Impfzentrum des Saalekreis, in der Rischmühle 3 in Merseburg, finden in den nächsten Wochen statt:

Montag, 09.08.2021 von 08.00 bis 15.00 Uhr

Mittwoch, 11.08.2021 von 12.00 bis 18.30 Uhr

Montag, 16.08.2021 von 08.00 bis 15.00 Uhr

Mittwoch, 18.08.2021 von 12.00 bis 18.30 Uhr

Montag, 23.08.2021 von 08.00 bis 15.00 Uhr

Mittwoch, 25.08.2021 von 12.00 bis 18.30 Uhr

Montag, 30.08.2021 von 08.00 bis 15.00 Uhr.

Der Landkreis weist daraufhin, dass Kinder und Jugendlichen im Idealfall von beiden Elternteilen begleitet werden müssen. Ist es nur einem Erziehungsberechtigten möglich zukommen, muss eine Vollmacht des anderen Elternteils mitgebracht werden. Terminvereinbarungen seien nicht notwendig.