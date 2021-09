Reiche Ernte auf den Kürbis- und Himbeerfeldern an der A38

Esperstedt/MZ - Mit glänzenden gelben und orangen Kürbissen gefüllte Körbe und Kisten stehen auf dem Hof vom Landwirtschaftsbetrieb Susanne Holter in Esperstedt. Dahinter liegen in ausgedienten großen Obstkisten weitere dieser Panzerbeeren. An ihnen haftet jedoch noch Schmutz vom Feld. „Sie müssen erst in die Waschanlage“, sagt die Chefin des Betriebes und zeigt lächelnd auf eine große Zinkwanne und weitere Behälter, in denen die Kürbisse gewaschen werden. Danach erfolgt die Trocknung, anschließend kommen sie dann in Kisten.

Auf dem Selbstpflückfeld nahe des Pendlerparkplatzes an der A38-Anschlussstelle Querfurt reifen auch Herbsthimbeeren. (Foto: Holter)

Die Kürbisernte ist beim Betrieb von Susanne Holter in vollem Gange. Das Feld befindet sich nahe des Pendlerparkplatzes an der A38-Anschlussstelle Querfurt. „Wir haben in diesem Jahr viele Kürbisse“, sagt die Chefin und berichtet, dass sie die Anbaufläche für Speise- und Zierkürbisse im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt hätten. Die Sorten, die sie jetzt im Angebot haben, reichen zum Beispiel von Hokkaido über Butternut, Spaghettikürbis, Bischofsmütze, Muskat-, Flaschen- oder Mikrowellenkürbis. Diese gehen in den Verkauf. „Und wir suchen derzeit Restaurants, die Lust haben, Kürbisse zu verarbeiten und Wert auf regionale Produkte legen“, sagt die Esperstedterin und betont, dass die hier wachsenden Kürbisse ohne chemische Pflanzenschutzmaßnahmen, sondern nur mit Hacke und Handarbeit bearbeitet wurden.

Herbsthimbeeren an den Sträuchern auf dem Selbstpflückfeld

Etwa die Hälfte der Früchte, die an den Pflanzen sind, hätten sie bereits vom Feld geholt. Weil es Ende August zu nass war, begründet die Chefin. „Die anderen sind aber noch draußen“, erklärt sie. Interessierte können diese auf dem Selbstpflückfeld nahe des Pendlerparkplatzes zu den Öffnungszeiten am Donnerstagnachmittag und Sonntagvormittag ernten. Auch Halloweenkürbisse seien hier schon zu finden, berichtet Susanne Holter weiter. „Das hat zwar noch ein bisschen Zeit, aber da hängen schon jetzt mehr als genug dran“, sagt die Chefin. Es gebe sie in allen Größen und neben orangenen in diesem Jahr auch weiße. Am 9. Oktober sei ein Kürbisfest auf dem Hof in Esperstedt geplant. Außerdem werde der Landwirtschaftsbetrieb beim Herbstaktionstag am 25. September bei der Baumschule Werther in Schmirma mit seinen Waren vertreten sein.

Karl und Fritz, der Nachwuchs des Betriebes Holter, auf dem Kürbisfeld (Foto: Holter)

Ebenfalls in voller Pracht hängen derzeit die Herbsthimbeeren an den Sträuchern auf dem Selbstpflückfeld an der A38. „Die Früchte haben mitunter Erdbeergröße“, sagt Susanne Holter und erklärt, dass diese Himbeeren tragen, bis der erste Frost kommt. Es könne jetzt fleißig auf dem Feld an den Öffnungstagen gepflückt werden. Darüber hinaus werden die Himbeeren des Esperstedter Betriebes im Hofladen vom Obsthof Müller in Querfurt angeboten.

Das Selbstpflückfeld nahe des Pendlerparkplatzes Anschlussstelle Querfurt hat donnerstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr geöffnet.