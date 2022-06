Polizeieinsatz im Leunaer Rathaus: Kam es zu einem versuchten Wahlbetrug?

Ein aufmerksamer Wähler entdeckt in Leuna eine unverschlossene Urne und schlägt Alarm. Kriminalpolizei samt Spurensicherung sind ins Rathaus gekommen. Was die Verantwortlichen feststellen.

Leuna - Eine unverschlossene Wahlurne hat am Mittwoch für einen Polizeieinsatz im Leunaer Rathaus gesorgt. Dort wollte ein Pärchen in den Mittagsstunden seine Stimmen direkt vor Ort im Briefwahllokal abgeben. Eine Mitarbeiterin habe ihnen dann das Büro aufgeschlossen, in dem zwei Urnen standen, berichtete der Mann der MZ. „Mir ist dann aufgefallen, dass bei einer der beiden, der Kabelbinder komisch aussah.“ Er habe diesen angefasst und gemerkt, dass er durchgeschnitten gewesen sei. Der Wähler bestand darauf, dass Leunas Wahlleiter und Hauptamtschef Ekkehard Lörzer hinzugerufen wird. Der habe gesagt, dass die Urnen am Vorabend noch verschlossenen gewesen seien.