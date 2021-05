Polizei sucht Dieb aus der Drogerie

Bad Dürrenberg - Die Polizei sucht mit Fotos nach einem männlichen Dieb. Dieser soll am 7.11.2020 gegen 13.15 Uhr in einer Drogerie im Soleweg in Bad Dürrenberg verschiedene Waren im Gesamtwert von etwa 850 Euro in seinen Rucksack eingepackt und gestohlen haben.

Gesuchter Dieb (Foto: Polizei)

Mit Hilfe von Bildern der Überwachungskamera hofft die Polizei nun auf Hinweise zu dem unbekannten Dieb. Diese werden beim Polizeirevier Saalekreis, gern telefonisch unter 03461 446-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (mz)