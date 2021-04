Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Seit Donnerstag ist es vermehrt in Bad Dürrenberg und Umgebung zu Bränden von Gründschnitt gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brannten Montagnacht gegen 01.00 Uhr in Ragwitz rund 100 Strohballen. Kurze Zeit später gegen 02.00 Uhr brannte im Ortsteil Balditz, Nieme ein Holzstapel.

Die Polizei nahm dort zwei Tatverdächtige fest. Bei der Durchsuchung wurde bei einer 15-Jährigen und einem 20-Jährigen aus Bad Dürrenberg Utensilien zur Brandstiftung sichergestellt. Inwieweit beide Tatverdächtige mit den Bränden in Verbindung gebracht werden können, ist nun Teil der eingeleiteten Ermittlungen.

Durch die eingesetzten Ortsfeuerwehren konnten die Feuer gelöscht werden. Bei den Bränden wurde keiner verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher nicht bekannt. (mz)