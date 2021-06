Braunsbedra - In der Pfännerhöhe in Braunsbedra ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10.6.2021) gegen 1.20 Uhr im Keller eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen.

Eine 65-jährige Hausbewohnerin wurde wegen einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (mz)