Mücheln erwirtschaftet Überschüsse

2014 bis 2019 hat Mücheln gut gewirtschaftet und konnte viel investieren wie in den Anbau an das Freie Gymnasium.

Mücheln - Mücheln verfügt jetzt über geprüfte Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019. Sie ergeben ein positives Bild der finanziellen Situation der Stadt, erklärte Kämmerin Anja Popko im Hauptausschuss am Mittwoch.

Investitionen von 15,5 Millionen Euro für Strandbad und Schulen

Alle jetzt im Paket geprüften Jahresabschlüsse 2014 bis 2019 hätten Überschüsse ergeben. Mit Eigenmitteln der Stadt und etwa 10,5 Millionen Euro bewilligter Fördergelder seien in den sechs Jahren in Mücheln und den Ortsteilen der Stadt rund 15,5 Millionen Euro investiert worden.

Zu den größten Investitionen in dieser Zeit zählten der Bau des Geiseltalsee-Strandbads in Stöbnitz, der Ausbau der Dorfstraße in Gröst, die energetische Sanierung der Grundschule Langeneichstädt, der Anbau an das Freie Gymnasium Geiseltal in Mücheln sowie Baumaßnahmen in verschiedenen Kindertagesstätten wie „Regenbogen“ oder „Gänseblümchen“.

Mit Überschuss könnten Kredite abgezahlt werden

Städtische Kredite konnten weiter abbezahlt werden, sagte die Kämmerin weiter. Ende 2019 habe die Pro-Kopf-Verschuldung bei 383 Euro gelegen. In der Zwischenzeit konnte sie bereits weiter gesenkt werden, so dass sie aktuell bei etwa 345 Euro liegt. Ob sich der positive Trend auch beim Jahresabschluss 2020 fortführen lässt, werden die Stadträte in Kürze erfahren. Aktuell liegt er beim Saalekreis zur Prüfung.