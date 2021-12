Mopedfahrer startet Verfolgungsjagd in Merseburg

Merseburg/MZ - Ein Mopedfahrer ist vor der Polizei geflohen und begann gleich mehrere Straftaten. Laut Polizei sei er Sonntagnacht in der König-Heinrich-Straße durch seine Fahrweise aufgefallen. Als sie den 35-Jährigen anhalten wollten, flüchtete er in die Stadt und stürzte, an einer Bordsteinkante. Nachdem er kurz darauf erneut fiel, setzte der Leunaer seine Flucht zu Fuß fort, wurde jedoch schnell gefasst.

Wie sich herausstellte war der Mann ohne Führerschein unterwegs und fuhr mit einem geklauten Kennzeichen. Zudem stand er unter dem Einfluss von Drogen, so die Polizei. Der Fahrer musste zur Blutentnahme in das Klinikum und bekam mehrere Strafanzeigen.