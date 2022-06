Mit diesen Themen wollen zwei Kandidaten aus dem Saalekreis in den Bundestag ziehen

Merseburg/MZ - Diesmal habe er die notwendigen Unterstützerunterschriften zusammenbekommen, berichtet Pierre Kynast. Anders als vor acht Jahren, als sein erster Versuch, sich für den Bundestag zu bewerben, an dieser formalen Hürde gescheitert war. Damals war es das seiner Meinung nach falsche Handeln in der Finanzkrise, das den Merseburger erstmals Richtung Politik trieb. Auch diesmal habe es einen aktuellen Anlass gegeben, berichtet der 47-Jährige: die Coronamaßnahmen der Bundesregierung.

Protest gegen Coronamaßnahmen als Wahlthema

„Ich halte sie für falsch, bin der Meinung, sie müssten sofort beendet werden.“ Durch die Maßnahmen würden die Grundrechte eingeschränkt, das sei im Grundgesetz nicht vorgesehen, argumentiert der Energieelektroniker und studierte Philosoph. Heute verdient Kynast sein Haupteinkommen nach eigenen Angaben mit einem Versandhandel zum Thema Weltraum. Nebenbei hat er einen kleinen Verlag, in dem er auch eigene Bücher publiziert und ist seit elf Jahren im Merseburger Leseturm aktiv.

Bei der Bundestagswahl tritt er nun für „Die Basis“ an, eine Partei, die sich im Vorjahr aus den Protesten gegen die Coronamaßnahmen entwickelt hat. Mitglied sei er aber nicht, erklärt Kynast, der die ausgerufene pandemische Lage für nicht gerechtfertigt hält. Er zweifle nicht am Vorhandensein von Coronaviren oder Atemwegserkrankungen. „Aber ich sehe Corona eher auf dem Niveau einer Grippe.“ Auch lehnt er Impfungen gegen Covid-19 ab: „Impfungen sind Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit und damit letztlich Körperverletzungen.“ Wer sich dennoch impfen lassen will, solle das aber tun, der Mensch sei frei.

Für ein politisches Amt zu kandidieren, ist für Kandidatin Neuland

Ohnehin betont Kynast, der klassische politische Einordnungen wie links-rechts, liberal-konservativ für überholt hält, die individuelle Verantwortung und Freiheit. So möchte er, so er den Sprung nach Berlin schafft, die Selbstermächtigung der Menschen fördern. Politische Entscheidungen sollten eher auf die lokale Ebene verlagert werden und so verspricht er, sollte er gewählt werden, würde er die Hälfte seiner Diäten für Projekte im Wahlkreis einsetzen.

Für ein politisches Amt zu kandidieren, ist für sie Neuland, gibt die 24-jährige Sarah Biedermann unumwunden zu. Seit Juni dieses Jahres gehört die Magdeburgerin der Partei Freie Wähler an und will im Wahlkreis 74 mit ihnen in den Bundestag einziehen. Sie erhalte im Wahlkampf viel Unterstützung von ihren Parteikollegen, erklärt Biedermann und hebt da vor allem Hendrik Herboldt aus dem Salzatal hervor, der bei der Landtagswahl als Direktkandidat antrat. „Wir versuchen, im Wahlkreis etwas aufzubauen“, berichtet die Magdeburgerin, die beruflich bei einem Personaldienstleister tätig ist.

„Wir sind eine diplomatische Partei, sind nicht extrem links oder extrem rechts“

Sie habe sich bereit erklärt, im Wahlkreis 74 zu kandidieren, weil sie eine gewisse Beziehung hierher habe. „Ich war sehr oft in Mansfeld-Südharz als ich kleiner war.“ Nun ist sie in die Region zurückkehrt, um um Stimmen der Wähler für sich und ihre Partei zu werben.

„Wir sind eine diplomatische Partei, sind nicht extrem links oder extrem rechts. Wir hören uns gern alle Meinungen an, vor allem von den verschiedensten Generationen“, so die 24-Jährige und nennt das als einen der Gründe, warum sie den Freien Wählern beigetreten ist. „Auch meine Meinung wird geschätzt. Das finde ich nicht so selbstverständlich in einer Partei.“

Sarah Biedermann kandidiert für die Freien Wähler Foto: Biedermann

Entwicklung des Tourismus, die Unterstützung für Vereine und berufliche Perspektiven

Eines der Themen von Sarah Biedermann betrifft die Schulbildung. Es müsste ihrer Meinung nach auch Unterrichtsfächer geben, die Schüler mehr auf das Leben vorbereiten, wo etwa erklärt wird, was eine Steuererklärung ist, was Zinsen sind oder wie ein Mietvertrag aussieht. Außerdem hat sie das Thema Drogenkonsum auf ihrer Agenda. Wie die Direktkandidatin sagt, stehe sie der Legalisierung von Cannabis offen gegenüber, sofern es aus medizinischer Sicht vertretbar ist und Verbesserungen bei der Suchtprävention erfolgen.

„Ich glaube, dass man so die Kriminalitätsrate verringern könnte.“ Für ihren Wahlkreis hält sie die Entwicklung des Tourismus, die Unterstützung für Vereine und berufliche Perspektiven für wichtige Aufgaben. Aktuell liegen die Freien Wähler in den Umfragen bei drei Prozent. „Da ist noch Luft nach oben. Ich traue unserer Partei zu, dass wir in den Bundestag kommen. Es wäre natürlich toll, wenn es schon dieses Jahr passieren würde“, so Sarah Biedermann.