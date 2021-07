Missachtete Vorfahrt: Unfall in Bad Dürrenberg mit zwei Verletzten

Bad Dürrenberg - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen gegen 07.00 Uhr in der Lützener Straße in Bad Dürrenberg gekommen. Wie die Polizei mitteilte, missachtete ein 59-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt einer 29-jährigen Fahrerin.

In Folge des Zusammenstoßes, kollidierte das Auto des 59-Jährigen mit einem Straßenschild und durchbrach einen Gartenzaun. Die Frau wurde schwerverletzt ins Klinikum gebracht. (mz)