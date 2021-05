Mehrere Anzeigen im Saalekreis: 40.000 Euro gefordert - Enkeltrickbetrüger unterwegs

Merseburg/Halle (Saale) - Der Polizei im Saalekreis wurden am Dienstag insgesamt vier Fälle von versuchtem Telefonbetrug angezeigt. Unbekannte Täter hatten während Telefonaten mit Senioren in Merseburg, Leuna, Bad Lauchstädt und Landsberg versucht, mit dem sogenannten Enkeltrick an das Ersparte der angerufenen Rentner zu ...

Der Polizei im Saalekreis wurden am Dienstag insgesamt vier Fälle von versuchtem Telefonbetrug angezeigt. Unbekannte Täter hatten während Telefonaten mit Senioren in Merseburg, Leuna, Bad Lauchstädt und Landsberg versucht, mit dem sogenannten Enkeltrick an das Ersparte der angerufenen Rentner zu gelangen.



Die Unbekannten gaben sich als Verwandte aus, die sich wegen eines Unfalls in einer Notsituation befänden und dringend Bargeld benötigen würden, um nicht in Haft zu kommen. Sie baten die Senioren um Hilfe und um Geldbeträge jeweils im fünfstelligen Bereich. Die höchste Forderung lag bei 40.000 Euro, so die Sprecherin der Polizei in Halle. Alle vier Betrugsversuche blieben jedoch zum Glück erfolglos.



Die Polizei warnt aus gegebenem Anlass erneut vor den derartigen Telefonbetrügern: Angehörige sollten mit ihren älteren Verwandten über diese Betrugsmasche sprechen, aufklären und warnen. (mz/mad)