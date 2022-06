Mathias Wolf (FDP): Bürger sollen kein „Störfaktor“ sein

Er ist 33 Jahre alt • ist aufgewachsen in der Gemeinde Blankenheim in Mansfeld-Südharz und lebt auch heute dort • hat den Beruf Kaufmann im Groß- und Außenhandel gelernt • ist Unternehmer • seit circa zwei Jahren Mitglied in der FDP

Mit einem Newcomer gehen die Freien Demokraten im Wahlkreis 32 in die Landtagswahl am 6. Juni: Der 33-jährige Mathias Wolf aus Blankenheim in Mansfeld-Südharz ist gelernter Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Pächter von mehreren Tankstellen und leitet ein Immobilienbüro in der Lutherstadt Eisleben. Auf die Themen Wirtschaft und Arbeit setzen die Liberalen im Wahlkampf.