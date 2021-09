Lernen im Container - Schüler in Teutschenthal ziehen in Schulgebäude auf Zeit

Bürgermeister Tilo Eigendorf nahm am Mittwoch mit Kindern und Lehrern pünktlich vor dem Schulstart den Schulconatiner in Betrieb.

Teutschenthal/MZ - Die Schüler der zweiten Klassen der Grundschule „Am Talkessel“ in Teutschenthal beginnen am heutigen Donnerstag das Schuljahr in einem neuen Schulgebäude auf Zeit. In den zurückliegenden Monaten entstand ein zweigeschossiger Bau aus Miet-Containern auf dem Gemeindegelände vor der Sekundarschule „Würdetal“.

„Wir haben bislang kein eigenes Gebäude für unsere Grundschule hier in Teutschenthal. Sie ist seit Jahren in der Sekundarschule untergebracht, teilweise wurde auch ein zusätzliches Haus im Ortsteil Bahnhof genutzt“, sagte Tilo Eigendorf (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Teutschenthal. Das Gebäude der Sekundarschule ist Eigentum des Landkreises. Da der Platzbedarf in der Sekundarschule größer wird, wird es in dem Schulhaus auch für die Grundschule immer enger. Aus diesem Grund beschloss der Gemeinderat, dass die Gemeinde endlich ein eigenes Grundschulgebäude in Teutschenthal bekommen soll.

Container als Interimslösung

„Das wird hier gleich nebenan auf einem Gemeindegrundstück gebaut. Mit der Sekundarschule, der Sporthalle und dem Sportplatz entsteht so ein Bildungs- und Sportcampus“, erklärte Eigendorf. Als Interimslösung hat man den Containerbau errichtet, in dem ab diesem Schuljahr die ersten und zweiten Klassen lernen. Das Gebäude, das von der Kabelsketaler Firma Kleusberg geliefert wurde, verfügt über all das, was in einem Schulgebäude notwendig ist.

Fünf Klassenräume hat es, drei für die zweiten und zwei für die ersten Klassen, Garderobenräume und Sanitäranlagen in jeder Etage, ein Lehrerzimmer und eine Küche. Am Mittwoch gaben Eigendorf, Teutschenthals Ortsbürgermeisterin Annemarie Helbig und Schulleiterin Katja Wolf das Gebäude offiziell frei. Die Zweitklässler, die den Hort nebenan besuchten, waren dabei und durften die neuen Räume schon mal in Augenschein nehmen. Die Container sollen zur Überbrückung der nächsten vier bis fünf Jahre dienen. Dann soll das neue Schulhaus fertig sein.

„Unsere Kindergärten sind nahezu zu 100 Prozent ausgelastet“

In der Grundschule „Am Talkessel“ lernen gegenwärtig 215 Kinder aus Teutschenthal, Köchstedt und Bahnhof in elf Klassen. Nur das jetzige erste Schuljahr ist zweizügig, alle anderen dreizügig. Ziel sei es, mit dem künftigen eigenen Grundschulgebäude auch die Mädchen und Jungen aus den Ortsteilen Steuden und Dornstedt nach Teutschenthal zu holen, so Eigendorf. Sie gehen gegenwärtig in Schafstädt zur Schule, das zur Nachbargemeinde, der Stadt Bad Lauchstädt, gehört. Die Gemeinde entrichtet dorthin eine Ausgleichszahlung. Die Kapazität der neuen Grundschule werde 270 bis 300 Schüler betragen. Es wird eine Ganztagsschule, in der auch der Hort untergebracht werden soll.

Das jetzige Hortgebäude - so das Fernziel - wolle man anschließend zu einem Kindergarten umbauen. „Unsere Kindergärten sind nahezu zu 100 Prozent ausgelastet. Der Bedarf ist also da“, erläuterte der Bürgermeister. Übrigens sei auch die Grundschule im zur Gemeinde Teutschenthal gehörenden Holleben in den vergangenen Jahren gewachsen. Früher war das eine einzügige Schule, jetzt ist sie zweizügig. „Die Zahl der Kinder in der Gemeinde Teutschenthal wächst“, sagte Eigendorf. Das kann auch Schulleiterin Katja Wolf bestätigen: „Wir haben hier viele Familien mit drei Kindern.“ Demnächst soll ein bereits in den 90er-Jahren begonnenes Baugebiet für Ein- und Zweifamilienhäuser weitergebaut werden. Dort gebe es schon seit Jahren einen rechtskräftigen Bebauungsplan, so Eigendorf. Gegenwärtig führe die Gemeinde Gespräche mit potenziellen Bauträgern.