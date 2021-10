Mücheln/MZ - Mit einem Festakt und anschließendem Tag der offenen Tür wurde Dienstagnachmittag das neue DRK-Zentrum Mücheln offiziell eingeweiht. Maritta Morgner, die Präsidentin des DRK-Kreisverbandes Merseburg-Querfurt, erinnerte in ihrer Ansprache an den ersten Beschluss dazu, der im Dezember 2016 gefasst wurde, weil man sich in Mücheln stärker engagieren wollte.

Landrat weiht das neue DRK-Zentrum in Mücheln ein

Kreisgeschäftsführer Thomas Schöneburg habe bestimmt nicht geahnt, was da auf ihn zukomme. Es wurde eines des größten Projekte des Kreisverbandes. Im November 2017 unterschrieb das DRK den Kaufvertrag bei der Stadt. 2018 begann die Planung. Im Januar 2019 wurde der Bauantrag gestellt und im September genehmigt. Ende des Jahres begann die Maßnahme. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, schätzte Maritta Morgner ein. „Ich bin stolz, dass wir diese Investition realisiert haben.“

Thomas Schöneburg stellte Gästen und Interessenten das Zentrum in seiner Rede näher vor. Dazu gehören eine physiotherapeutische Praxis, ein 180 Quadratmeter großer Kursraum für Rehasport, eine Tagespflege mit 24 Plätzen, die Rettungswache und das Domizil des Ortsvereins. Noch sind nicht alle Pläne verwirklicht. Laut Kreisgeschäftsführer sucht man noch einen Podologen für eine Praxis im Haus. Die Tagespflege bekommt im Frühjahr noch eine Außenterrasse. Auch der Park wird noch gestaltet. Stolz führte Thomas Schöneburg die Ehrengäste wie Landrat Hartmut Handschak (parteilos) dann durchs Haus und hörte nur Komplimente für das moderne, ansprechende Ambiente.