Bad Dürrenberg - Die nächste Laga 2018 findet in Burg statt. Verantwortliche erzählen, was auf die Solestadt zukommen wird.

Die Tage bis zur Eröffnung der Landesgartenschau sind gezählt. Die bis zur Laga 2022 in Bad Dürrenberg lassen sich zwar eher in Jahren messen, die bis zur Gartenschau in Burg 2018 liegen kaum noch über 200. In Burg bei Magdeburg heißt es deshalb Endspurt bis zur Eröffnung am 21. April.

So knapp vor der Fertigstellung haben sich der Geschäftsführer der Landesgartenschau-GmbH, Erhard Skupch, und Garten- und Landschaftsbauer Frank Schröder auf den Weg gen Süden in die Solestadt gemacht, um nicht nur ihre Laga vorzustellen, sondern auch zu zeigen, was in den kommenden Jahren auf die Dürrenberger zukommen wird. Zum Themenabend hat zudem Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) den Garten der Solestadt bei der Laga in Burg vorgestellt.

Landesgartenschau 2022 in Bad Dürrenberg: Fünf Jahre sind nicht viel Zeit

Fünf Jahre, das zeigt die lange Liste der Punkte, sind nicht viel Zeit, um eine Gartenschau dieser Größe auf die Beine zu stellen. Ähnlich wie in Bad Dürrenberg haben die Planungen begonnen, als der Zuschlag im März 2012 an Burg ging. Heute, fast fünf Jahre später, sind die vier großen Flächen von insgesamt 15 Hektar ausgewiesen, und die Bauarbeiten laufen noch immer.

„Es ist schon viel passiert“, sagt Skupch und zeigt Bilder. Manche Bereiche sind bereits bepflanzt und fertiggestellt. Sie werden für die eigentliche Gartenschau noch einmal aufgehübscht. In anderen Bereichen rollen noch Bagger, wo bald Blumen stehen sollen.

Landesgartenschau 2022 in Bad Dürrenberg: Wettbewerb soll Planer küren

Bis man sich in der Solestadt Gedanken darüber machen muss, ob die Bagger rechtzeitig wieder abziehen, gehen noch ein paar Jahre ins Land. Doch die Grundlagen dafür werden schon jetzt gelegt. Die denkmalpflegerische Rahmenkonzeption soll so detailliert wie möglich sein, um dem zukünftigen Planer eine genaue Vorstellung von der Schau zu geben. Das Preisgericht für den Wettbewerb, an dessen Ende ein Planer stehen soll, muss noch gesucht werden.

Ein Platz geht in jedem Fall an die Nachbarstadt und wird von Leunas Bürgermeisterin Dietlind Hagenau (parteilos) besetzt. Die Ideen der Dürrenberger für ihre Laga sollen ebenfalls in diese Konzeption eingehen: „Wir wollen so viele wie möglich umsetzen. Ideen, die aber den Zuschnitt des Geländes verändern, können wir nicht berücksichtigen. Das Laga-Gelände ist festgelegt“, so Schulze.

Landesgartenschau 2022 in Bad Dürrenberg: Was hält Vorreiter Burg von Bad Dürrenberg als Blumenstadt?

Um nicht nur die Menschen aus der Region zu begeistern, wird die Solestadt als eine von elf Städten mit einem eigenen Themengarten in Burg vertreten sein. Geplant ist laut Bürgermeister die Elemente zu präsentieren, die auch prägend für die Geschichte und das Bild von Bad Dürrenberg sind.

Ein Modell des Gradierwerkes in entsprechender Größe wird gezeigt, eine originale Lore gefüllt mit Kohlen der Mibrag, ein in Holz geschnitzter Solezwerg und Gladiolen-Säulen. In Burg werden im kommenden Jahr bis zu 450.000 Besucher erwartet, in Bad Dürrenberg habe man defensiv mit nur 360.000 Besuchern kalkuliert. „Das Gelände ist toll und hat viel Potenzial“, sagt Skupch und nickt den Dürrenbergern optimistisch zu. (mz)