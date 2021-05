Saalekreis übernimmt mit Inzidenzwert von 181,2 rote Laterne im Land

Merseburg - Der Saalekreis ist nun der Landkreis mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut für den Saalekreis einen Inzidenzwert von 181,2 (Stand 0 Uhr) - rund 7 Weniger als am Vortag. Da Burgenlandkreis und der Landkreis Harz aber deutlich höhere Rückgänge aufweisen, übernahm der Saalekreis nun die rote Laterne im Bundesland.

Für den Saalekreis wurden 68 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt waren damit seit Beginn der Pandemie 9.421 Menschen im Burgenlandkreis mit Corona infiziert. Zudem urden zwei neue Todesfälle vermeldet. Insgesamt sind damit seit Beginn der Pandemie im Kreis 303 Personen am oder mit dem Virus gestorben. (mz)