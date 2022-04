Kein Zutritt für Getestete? Was Gastronomen im Saalekreis von der 2-G-Regel halten

Merseburg/MZ - Dicht besetzte Kinoreihen, volle Cafés, bedenkenloses Feiern: Das alles soll die neue Landesverordnung in Sachsen-Anhalt wieder möglich machen. Ohne Mund-Nasen-Bedeckung, ohne Abstandsgebote und ohne coronabedingte Kapazitätsgrenzen. Um diese Freiheiten zu ermöglichen, müssen sich Inhaber allerdings dazu entscheiden, in ihrer Gastronomie die sogenannte 2-G-Regel durchzusetzen. Geimpft oder genesen heißt dann die Devise – ein negatives Testergebnis stellt für Erwachsene dagegen keine Eintrittskarte mehr dar. Alternativ können Gastronomen auch am bekannten 3-G-Modell festhalten.