In letzter Minute: Doch noch ein zweiter Kandidat für Bad Dürrenberg

Bad Dürrenberg/Leuna/MZ - Auf der Zielgraden hat sich noch ein Gegenkandidat für Christoph Schulze (CDU) gefunden. Marcel Funke heißt der parteilose Bewerber, der am Montag, kurz vor Ende der Frist, seine Unterlagen bei der Wahlleiterin von Bad Dürrenberg abgab. Der 27-jährige Verwaltungsstudent ist lokalpolitisch ein noch unbeschriebenes Blatt. Wie er erklärte, lagen zwischen der Entscheidung zu kandidieren und der Einreichung der notwendigen Unterstützerunterschriften nur fünf Tage.

Ausschlaggebend sei für ihn gewesen, dass es bisher außer Amtsinhaber Schulze keinen weiteren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 13. März gegeben habe: „Das hat für mich nicht viel mit Wahl zu tun, wenn es von vornherein denselben Ausgang gibt, ob man nun hingeht oder nicht.“ Deshalb will Funke nun eine Alternative bieten. Kommenden Dienstag entscheidet noch der Wahlausschuss über die endgültige Zulassung der Bewerber zur Wahl.

Wahlforen - Anmeldung läuft.

In Braunsbedra und Leuna tagen die Ausschüsse bereits morgen. Auch dort endete die Bewerbungsfrist am Montag. Es blieb bei den bereits bekannten vier, respektive drei Kandidaten. Diese stellen sich auf den Wahlforen am 28. Februar um 18.30 Uhr in der Pfännerhall und am 3. März um 17 Uhr im cCe in Leuna vor. Auch in Bad Dürrenberg wird es ein solches geben. Termin ist der 1. März, 19 Uhr, im Rathaus.

Anmeldungen für die Foren in Leuna, Bad Dürrenberg und Merseburg (24. Februar 19 Uhr im Ständehaus) laufen über die MZ. Bitte senden Sie eine E-Mail mit Betreff „Wahlforum“ und dem jeweiligen Ort an redaktion.merseburg@mz.de oder eine Postkarte an MZ-Redaktion, Entenplan 9, 06217 Merseburg. Auf diesem Weg können Sie uns auch Fragen an die Kandidaten schicken.

Hinweis: Bei allen Veranstaltungen gilt nach aktuellem Stand die 3G-Regel. Die Teilnehmerzahl in Bad Dürrenberg ist auf 30 begrenzt. In Merseburg stehen knapp 80 Plätze zur Verfügung. Diese sind bereits großteils ausgebucht. Eine zeitnahe Anmeldung wird daher empfohlen.