Havag will mehr Geld für Linie 5 vom Saalekreis

Vier Jahre ist es her, dass Havag, Saalekreis und Land sich nach zähem Ringen auf die Finanzierung der Straßenbahnlinie 5 ab Ammendorf bis Bad Dürrenberg einigten. Doch das reicht nun nicht mehr aus.

Merseburg - Vier Jahre ist es her, dass Havag, Saalekreis und Land sich nach zähem Ringen auf die Finanzierung der Straßenbahnlinie 5 ab Ammendorf bis Bad Dürrenberg einigten. Der Kreis zahlt seither mit jährlich 1,7 Millionen Euro den Löwenanteil der Gesamtbetriebskosten von über drei Millionen Euro. Doch das reicht nun nicht mehr aus. 2020 hätten den Zuschussbedarf und den tatsächlichen Zuschuss rund 200.000 Euro getrennt, erklärte Havag-Vorstand Vinzenz Schwarz am Mittwoch im Kreisbauausschuss. Bisher zahle die Havag die Differenz, aber 2022 soll das nicht mehr passieren: „Wir sind nicht bereit weitere Verluste zu tragen.“ Schwarz präsentierte daher zwei Lösungsvariante.

Variante eins: Der Kreis zahlt ab 2022 210.000 Euro mehr. Variante zwei: Das Angebot wird reduziert, damit die Kosten dem jetzigen Zuschuss entsprechen. Denkbar wäre etwa eine Ausdünnung des Taktes von Leuna nach Bad Dürrenberg oder dass sich die Bahn den Schlenker nach Merseburg-Süd spart. Der Havag-Vorstand betonte allerdings, dass dieses Szenario höchst unwahrscheinlich sei, weil sowohl Havag als auch Kreis Variante eins anstrebten.

1,1 bis 1,2 Millionen Fahrgäste pro Jahr außerhalb von Halle

In der Tat erklärte Dezernentin Annett Hellwig, dass man Variante eins, also mehr Geld für die Havag, als Arbeitsauftrag mitnehmen sollte. Variante zwei wäre für die Bevölkerung, die auf die Linie 5 angewiesen ist, fatal. Hellwig erklärte, dass der Controller des Kreises die Kalkulationen der Havag für realistisch halte. Ausschusschef Steffen Schmitz (CDU) zeigte sich optimistisch, dass man am Ende zu einer Lösung kommen werde, die die Linie 5 erhält.

Diese nutzten laut Schwarz vor Corona etwa 1,1 bis 1,2 Millionen Fahrgäste pro Jahr außerhalb von Halle. In der Pandemie sank die Zahl auf 840.000. Der jetzige Rahmenvertrag von Havag und Saalekreis läuft bis 2024. Danach muss neu verhandelt werden. (mz/Robert Briest)