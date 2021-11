Garagenbrand in Bad Dürrenberg wegen Schweißarbeiten - zwei Personen verletzt

Bad Dürrenberg/MZ - Am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr hat in der Gaußstraße in Bad Dürrenberg eine Garage gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Flammen durch die Feuerwehr gelöscht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in der Garage Schweißarbeiten durchgeführt.

Durch den Brand wurden zwei Personen verletzt, wobei eine Person ins Krankenhaus kam. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.