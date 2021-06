Freiwillige für internationale Projekte gesucht

Merseburg - Beim internationalen weltwärts-Freiwilligendienst sind für dieses Jahr noch Plätze frei. Wie Claudia Penseler, Koordination von „weltwärts mit der .lkj) Sachsen-Anhalt“ mitteilt, ist für junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren ab August bzw. Oktober 2021 ein weltwärts-Freiwilligendienst mit der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt möglich. Einsatzländer sind Ghana, Laos und Kolumbien. Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst ist auf ein Jahr ausgelegt. Reisekosten, Taschengeld, Unterkunft und Verpflegung werden organisiert und gezahlt.

„Der Freiwilligendienst wird pädagogisch begleitet und ein umfangreiches Seminarprogramm vor und nach der Ausreise ermöglicht den bewussten Umgang mit Themen unserer Zeit und Welt, wie Rassismus, Nachhaltigkeit oder Entwicklung“, so Penseler. Sofern es die Pandemiesituation zulässt, entsendet die .lkj) diesen Sommer/Herbst Freiwillige in ihre Partnerländer. Laut Claudia Penseler erscheine eine Ausreise nach Ghana noch in diesem Jahr durchaus realistisch, die Corona-Situation in dem westafrikanischen Land sei relativ entspannt. Wenn die offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes falle, könnten die Vorbereitungen beginnen. Bewerbungen werden schnellstmöglich entgegengenommen.

Weitere Informationen zum Projekt stehen auf der Website www.lkj-lsa.de zur Verfügung. Claudia Penseler berät Interessierte auch telefonisch unter der Rufnummer 0391/2445173.