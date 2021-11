Emritz - Am Montagnachmittag ist es gegen 16.30 Uhr An der Mühle in Ermlitz zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, setzte ein 12-jähriger Junge Strohballen in Brand. Andere Kinder riefen daraufhin die Feuerwehr, welche das Feuer löschte. Ermittlungen wegen Brandstiftung wurden aufgenommen.