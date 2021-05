Explosion in Ticketautomat in Großkugel: Täter kommen nicht an Geldkassette

Unbekannte Automatenbomber haben einen Ticketautomaten im Bahnhof Großkugel beschädigt.

Wie eine Polizeisprecherin am Mittwochabend mitteilte, hatten die Täter versucht, das Gerät aufzusprengen: Ihnen sei es gelungen, mit einem bislang unbekannten Mittel im Inneren eine Explosion herbeizuführen. Allerdings hätten sie es nicht geschafft, an die Geldkassette in dem Automaten heranzukommen.

Der Vorfall, der sich wahrscheinlich in der Nacht oder am Morgen ereignet hatte, sei den Beamten am Mittwochnachmittag gemeldet worden. Experten der Kripo haben Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. (mz/mit)