Erste Turbine für das neue Kraftwerk der Infra Leuna ist eingeschwebt

Leuna - Wirklich dunkel wird es auch in der Nacht nicht auf dem Chemiestandort. Doch als sich der Himmel schwarz färbt, schwebt langsam die neue Dampfturbine ein und wird sogleich an ihrem zukünftigen Platz im Kraftwerk der Infra Leuna abgesetzt. Es sind Etappensiege auf dem Weg zu einem flexiblen und modernisierten Gaskraftwerk im Werkteil 2 auf dem Gelände des Chemiestandortes.

Dampfturbine für Infra Leuna hat eine Leistung von bis zu 24 Megawatt

„Wir liegen derzeit gut im Plan“, sagt Jan Friedemann, Projektleiter der Infra Leuna. Er geht davon aus, dass die Gasturbine in ziemlich genau einem Jahr das erste Mal Strom produzieren könne. „Wenn der Kessel dann ausgeblasen ist und die Rohrleitungen sauber sind, kann die gelieferte Dampfturbine in Betrieb gesetzt werden.“ Damit könne das unter dem Namen „GuD2“ laufende Kraftwerk im August seinen Dauerbetrieb aufnehmen und Strom sowie Dampf produzieren.

Die nun in das Maschinenhaus eingeschwebte Dampfturbine, die eine Leistung von bis zu 24 Megawatt haben soll und so 190 Tonnen Dampf pro Stunde in das Werksnetz geben kann, ist aus dem tschechischen Brünn nach Deutschland gebracht worden. Das sei auch das erste Mal gewesen, dass die Coronapandemie sich auf die Arbeiten ausgewirkt habe.

Der rote Kran bereitet das Einheben der Dampfturbine in das noch im Bau befindliche Maschinenhaus (graue Ummantelung) vor. Daneben entsteht in blau das Kesselhaus, in dem ein Kessel hängend eingebaut wird damit er sich ausdehnen kann. Fotos: Tilo Weiskopf/Infra Leuna

Dampfturbine ist ein Fixpunkt im Kraftwerk

Denn die tschechischen Transporteure mussten für die Einreise nach Deutschland vorsorglich in Quarantäne bevor die Reise sie weiter nach Leuna führte. Das eigentliche Einheben habe dann zwar ein paar Stunden länger gedauert als geplant, sei aber reibungslos gewesen, sagt Friedemann.

Am nächsten Morgen folgte dann auch der Generator, der direkt daneben seinen Platz fand. Die Anlagen wurden bewusst jetzt eingebaut, weil das Maschinenhaus noch im Bau ist. „Die Dampfturbine ist ein Fixpunkt im Kraftwerk. Jetzt können die Arbeiten im Rohrleitungsbau und in der Elektrotechnik starten.“

Warten auf weitere und deutlich leistungsstärkere Gasturbine

Für die Infra Leuna, die Betreibergesellschaft des Chemiestandortes, ist es Neuland ein Kraftwerk zu modernisieren bzw. zu bauen. Dafür hat sie sich auch Unterstützung vom Generalunternehmer Kraftanlagen München geholt. Das Betreiben hingegen gehöre wie auch im Werkteil 1 mit dem „GuD1“ zum Alltag. Schließlich braucht die chemische Industrie viel Strom und eine stabile Versorgung. Schwankungen können für Anlagen auf dem Gelände zum Problem werden.

Das „GuD2“ lief bereits mit einer Gasturbine und soll nun eine zweite deutlich leistungsstärkere dazu bekommen. Die, so Friedemann, sei aber noch nicht eingebaut. Zusätzlich hat das Kraftwerk dann die gerade gelieferte Dampfturbine. Die gewählte Konstruktion ermöglicht es der Infra Leuna selbst zu entscheiden, ob eine der beiden Turbinen entkoppelt werden soll und dann lediglich Strom produziert. So wolle man auf den tatsächlichen Bedarf vor Ort besser reagieren. (mz)