Entsteht auf ehemaligem Rittergut in Schafsee eine Residenz für Senioren?

Schraplau/MZ - Die Grünanlagen des ehemaligen Rittergutes in Schafsee sind gepflegt, das Herrenhaus ist in gutem Zustand. Darin befinden sich Wohnungen und ein sozialer Träger betreibt ein Domizil für Kinder. Das soll auch so bleiben, sagt Eigentümer Wolfgang Hick, der nun allerdings Pläne für andere Bereiche des Rittergutes schmiedet. Laut dem Kölner Kaufmann gibt es die Überlegung, die 135 Meter lange, bestehende Scheune umzubauen und zudem auf der gegenüberliegenden Seite ein neues Gebäude zu errichten. In dem einen Objekt könnte ein Pflegeheim entstehen und in dem anderen altersgerechte Wohnungen und Eigentumswohnungen eingerichtet werden.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<