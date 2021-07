Eisdiele in Hohenweiden bietet die Süßspeise aus aller Welt

Eisdiele Bei Lucia Weber in Hohenweiden kommen Zutaten aus verschiedensten Teilen der Erde in die Waffel.

HohenWeiden/MZ - Kamelmilch aus Dubai oder taiwanesisches Seegras: Exotische Zutaten in der Verkaufstheke des Eiscafés Weber in Hohenweiden lassen die Kunden von fernen Ländern träumen. „Ich mache aus allem Eis“, scherzt Lucia Weber, Inhaberin des Cafés und Eisherstellerin. „Na gut, aus fast allem“, schränkt sie dann ein, denn Fisch und Fleisch verarbeitet sie nicht zu der beliebten Süßspeise. Aber ansonsten ist auf ihren Zutatenlisten fast alles zu finden. Das Besondere dabei ist: Die einzelnen Bestandteile kommen aus der ganzen Welt.

Mango, Reis und Algen: Zutaten aus aller Welt in der Eisdiele in Hohenweiden

„Meine Inspiration finde ich auf meinen Reisen“, erklärt Weber. Einmal im Jahr mache sie „weit weg“ Urlaub und sammele Ideen für neue Kreationen bei den Essgewohnheiten anderer Länder. Neben Kamelmilch und Seegras verarbeitet sie so beispielsweise französischen Frischkäse oder Malvenblüten aus Ägypten.

Aber auch Sushieis führt die Eismacherin im Sortiment: Enthalten sind hier neben Mango und Reis auch Algen und Wasabi. In Rum und Wein eingelegte Palmenblätter und Lianenwurzeln aus der Dominikanischen Republik sollen anregend für das Liebesleben sein und eine chinesische Pflanze verspricht ewiges Leben, denn das sogenannte Unsterblichkeitskraut stammt aus einem Tal, dessen Einwohner überdurchschnittlich alt werden.

„Ich bin so eine, die gerne rumexperimentiert“

Die exotischen Zutaten haben jedoch auch ihren Preis: Mit zwei Euro pro Kugel sind einige Geschmacksrichtungen 80 Cent teurer als die Klassiker. Aber ihre Kunden störe das nicht weiter, berichtet Weber: „Wenn es ihnen schmeckt, sind sie auch bereit, diesen Preis dafür zu zahlen.“ Und dass es ihnen schmeckt, merkt die Eisherstellerin an der hohen Nachfrage.

Doch auch einheimische Zutaten finden sich in Webers Eislabor: So stammt beispielsweise der noch relativ unbekannte Seespargel aus Sachsen-Anhalt. „Er ist sehr salzig, und die Stückchen im Eis sind schön knackig. Viele mögen das“, erzählt Weber. Sie sei durch einen Fernsehbeitrag auf das Gemüse aufmerksam geworden. „Ich bin so eine, die gerne rumexperimentiert“, erklärt sie. Beliebt sind im Café auch die selbst gebackenen Köstlichkeiten: „Ein großer Renner ist auch unser Kucheneis.“ Aus frisch gebackenem Kuchen erstellt Lucia Weber Kreationen wie Erdbeertorten- oder Mohnkucheneis.

Neben normalen Eissorten gibt es die süße Speise auch für Hunde

Dass die Zutaten frisch sind, nicht nur beim Kuchen, ist ihr besonders wichtig: „Nur gute Zutaten ergeben ein gutes Eis. Und natürlich viel Liebe.“ Inzwischen führt Weber das Café seit 34 Jahren. Angefangen hatte sie damals mit Softeis, doch hatte sie ihre Produktion schnell umgestellt.

„Es macht mir einfach unheimlich Spaß und ist meine Leidenschaft.“ Ob Klassiker oder exotische Variation: Es gab bisher keine Sorte, die ihren Gästen nicht geschmeckt habe, behauptet die Eismacherin, die auch schon Hundeeis kreierte: „Eher im Gegenteil: Die Nachfrage ist immer da.“ Und insbesondere das Kamelmilcheis wird so schnell nicht mehr aus ihrer Verkaufstheke verschwinden.