Eine Wertschätzung für die Natur

Bad Dürrenberg - Die einen harkten Laub, andere brachten Beete auf Vordermann, wiederum andere gossen Frühblüher - und herumliegender Müll wurde auch gleich noch eingesammelt: Rund 25 Leute waren dem Aufruf des Fördervereins der Landesgartenschau (Laga) gefolgt und beteiligten sich am Samstagvormittag am Frühjahrsputz in Bad Dürrenberg. Aufgrund der Corona-Beschränkungen wurde in kleinen Gruppen am Markt, vor dem Rathaus und an der eigens gestalteten Blühwiese an der Breiten Straße Hand angelegt.

Auf den Blühwiesen an der Breiten Straße wurde der Boden aufgelockert und Unkraut entfernt. Sina Mähnert, die Mitglied im Heimatbund ist, kümmerte sich mit weiteren Vereinsmitgliedern um die Fläche hier. Der Heimatbund arbeite mit dem Laga-Verein zusammen, erklärte sie. „Wenn wir alle zusammenhalten, dann wird es besser, als wenn jeder sein Ding macht“, meinte Mähnert. Zur gleichen Zeit gossen Mitglieder des Laga-Vereins am Markt die Stiefmütterchen in den Beeten. „Das muss auch gemacht werden“, sagte der Vereinsvorsitzende Steffen Müller, der darum den Markt als einen Einsatzort ausgesucht hatte. Hier blühen farbenfrohe Stiefmütterchen, die Mitglieder seines Vereins zusammen mit Mitarbeitern der Leuna Wohnungsgesellschaft (Leuwo) im Rahmen der jährlichen Frühblüheraktion der Leuwo vor einem Monat gepflanzt haben.

„Wir stellen heute das Wasser an“

Damals waren auch in die Anlagen von Kleingartenvereinen in der Stadt einige Pflanzen gegeben worden. Der Verein „Mitte e.V.“ hat diese im Zuge einer „kleinen Frühjahrsputzaktion“ auf seinem Gelände vor einiger Zeit gepflanzt, wie der Vorsitzende Wolfgang Tille jetzt erzählte. Sowohl das Beet vor der Gaststätte als auch Pflanzsteine sind mit Stiefmütterchen versehen worden. Am vergangenen Samstag herrschte in der Gartenanlage reger Betriebe.

„Wir stellen heute das Wasser an“, erklärte er das Kommen und Gehen von Pächtern. Für einen am Eingang der Anlage befindlichen Garten, der laut Tille oft verpachtet und dann nicht weiterbetrieben wurde, hat der Verein eine ganz besondere Nutzung gefunden. „Wir haben ihn umfunktioniert als Insektenwiese und er ist gleichzeitig Lehr- und Schulgarten“, sagte er. Mit der Siedlungs-Grundschule sei ein Vertrag geschlossen worden. „Die Kinder kommen dann zum Unterricht hierher“, freut sich der Vorsitzende des Kleingartenvereins.

„Es sind viele gekommen, das hat mich gefreut“

Gärtnerisch tätig waren am Samstag einige Frühjahrsputz-Teilnehmer auch am Rathaus der Solestadt. Hier wurden verwelkte Blumen aus den Beeten geschnitten sowie Wildkräuter beseitigt - und gleichzeitig Müll eingesammelt. Dank der Unterstützung der Stadtverwaltung konnte der Laga-Verein ausreichend Grünschnitt- und Müllsäcke sowie Arbeitsgeräte und Gießkannen an den Stationen zur Verfügung stellen.

Auch Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) beteiligte sich am Frühjahrsputz, war zunächst in Beeten neben dem Rathaus zu Gange. Er lobte die Aktion. „Es sind viele gekommen, das hat mich gefreut“, sagte er, „es ist schön, wenn nach wie vor das Interesse und die Bereitschaft da ist, mit anzupacken.“ (mz/Anke Losack)