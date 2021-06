Diebe brechen in drei Autos in Angersdorf ein

Angersdorf - In Nacht von Donnerstag zu Freitag ist es in der Lauchstädter Straße sowie An der Feuerwache in Angersdorf zu Fahrzeugeinbrüchen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden in drei Fahrzeuge (Seat, Mercedes-Benz und Fiat) eingebrochen.

Die unbekannten Täter zerstörten jeweils mindestens eine Seitenscheibe, durchwühlten die Fahrzeuge und entwendeten unter anderem Schlüssel, Fahrzeugpapiere und einen mobiles Wlan-Gerät. Der Gesamtschaden wird vorerst auf ca. 1.000 Euro geschätzt. (mz)