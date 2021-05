Der Hilferuf der Helfer

Merseburg - Seit Montag dürfen alle Kinder wieder in die Kitas. Die dritte Schließung binnen 14 Monaten ist zu Ende. Auch in den Schulen zeichnet sich nach den Ferien eine Rückkehr zumindest zum Wechselunterricht ab. Die Folgen des wiederkehrenden Lockdowns für Kinder und Jugendliche bleiben jedoch. Robert Briest sprach darüber mit Jugendamtsleiterin Antje Springer. Die erklärt, warum sich die Jugendhilfe allein gelassen fühlt.

Welche Folgen hat das lange Coronajahr für die Jugend?

Antje Springer: Wir merken, dass die Belastungen für Familien hoch sind. Es bestand eine große Angst vor der Notbremse, da diese die erneute Schließung von Kita und Schule bedeutete. Die Betreuung und Beschulung der Kinder zu organisieren und weiterhin den Lebensunterhalt abzusichern, stellt viele Eltern vor große Herausforderungen. Auch fanden viele Präventivprogramme der offenen Kinder- und Jugendarbeit nicht statt. Jugendclubs durften erst nicht öffnen, dann nur mit Hygieneauflagen, weshalb sie weniger Jugendliche erreichten. Sport im Verein war nicht möglich. Rückzugs- und Schutzräume für Kinder und Jugendliche fehlten.

Sehen Sie Familien also besonders belastet durch Corona?

Springer: Ihnen wurde und wird viel zugemutet. In der Wahrnehmung vieler Eltern und Mitarbeitenden in der Jugendhilfe hat die Industrie sehr viel finanzielle Unterstützung erhalten, aber an den sozialen Bereich wurde bisher wenig gedacht. Zum Schutz älterer Generationen haben Kinder und Jugendliche über ein Jahr lang viele Einschränkungen hinnehmen müssen und Opfer gebracht. Nun ist es an der Zeit, ihnen etwas zurück zu geben.

Der Bund hat kürzlich ein Programm „Aufholen nach Corona“ gestartet, unter anderem damit Kinder Lernrückstände aufholen. Zwei Milliarden Euro sind dafür vorgesehen.

Springer: Diese werden nicht ausreichend sein, um die erheblichen Verluste an schulischer Bildung, aber auch an der Ausbildung sozialer Kompetenzen auszugleichen. Bereits vor der Krise wurde immer wieder um eine auskömmliche Finanzierung der Jugendhilfe gerungen. Bereits jetzt und erst recht nach der Pandemie wird es weiter einen hohen Hilfebedarf geben. Die Jugendämter sind Anlaufpunkt für Familien, die Unterstützung brauchen. Das ist gerade im ländlichen Raum schwierig. Deshalb brauchen wir langfristige nachhaltige Projekte, mehrwöchige Sommercamps reichen nicht.

Sie sprachen vom Druck, der auf Familien lastet. Schlägt der auch in Gewalt um?

Springer: Wenn die Polizei zu häuslicher Gewalt gerufen wird und dort Kinder im Haushalt sind, wird das Jugendamt informiert. Wir merken einen deutlichen Anstieg solcher Meldungen. War es früher eine pro Wochenende, sind es jetzt zwei oder drei. Nach dem Lockdown im Vorjahr haben wir verstärkt Meldungen von Schulen und Kitas erhalten, anonyme Fallberatungsanliegen haben sich gemehrt, weil sich Kinder spürbar verändert haben. Auch die Inobhutnahmen, also dass ein Kind aus der Familie genommen werden muss, haben zugenommen.

Wie stark?

Springer: 2018 hatten wir 68 solcher Fälle, 2019 waren es 80 und im vergangenen Jahr 117. Bundesweit gehen die Zahlen häuslicher Gewalt und der Inobhutnahmen nach oben. Wir merken es jedoch im Wesentlichen in unseren Beratungen. Die Familien berichten, dass sie überfordert sind mit Kinderbetreuung, Homeschooling und Finanzsorgen. Vor dem jetzigen Lockdown hatten wir einen starken Anstieg der Härtefallanträge auf Notbetreuung, weil Eltern ihren Urlaub schon aufgebraucht und Arbeitgeber kein Verständnis mehr haben, auf ihre Angestellten zu verzichten. Es ist auch schwierig zu vermitteln, dass die einen in die Notbetreuung dürfen, die anderen nicht. Die Bedarfe sind doch aber dieselben. Kinder brauchen Kontakt zu anderen Kindern.

Sie sind also dafür, Schulen und Kitas dauerhaft aufzumachen?

Springer: Beides sind Bildungseinrichtungen, die für alle Kinder und Jugendlichen und deren persönliche Entwicklung enorm wichtig sind. Soziale Kompetenz lernt man nicht am Bildschirm. Kinder, deren Eltern nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten, konnten über Monate nicht in die Kita. Das ist schwer aufzuholen. Also ja, man sollte gründlich prüfen, unter welchen Bedingungen Schulen und Kitas offengehalten werden können. Wichtig sind dann aber auch Schulsozialarbeiter.

Warum?

Springer: Schüler brauchen Ansprechpartner für ihre Sorgen, zum Beispiel was sie tun können, wenn es zu Hause Stress gibt. Ich begrüße daher, dass Schulsozialarbeit jetzt als fester Bestandteil ins Achte Sozialgesetzbuch aufgenommen werden soll. Aber auch dann stellt sich die Frage, wer das bezahlen soll. Das ist ja das Schlimme, dass sich bei sozialer Arbeit am Ende alles ums Geld dreht. Wer soll es bezahlen? Wir haben dadurch in der sozialen Arbeit eine Projektitis.

Eine was?

Springer: Die Politik sieht ein Problem und stellt für einen befristeten Zeitraum finanzielle Mittel zur Verfügung. Aktuell will man mehr Sprachförderung in den Kitas anbieten. Als Kitaträger müssen sie dafür Mittel beantragen und in Zeiten des Fachkräftemangels Personal finden. Letztlich kann das dazu führen, dass Gelder nicht abgerufen werden, weil der Aufwand zu groß ist. Ich halte es daher für geboten, nachhaltige und an den Bedarfen des Landkreises orientierte Angebote zu schaffen. Das geht nur von unten nach oben, also unter Beteiligung des örtlichen Jugendhilfeträgers und seiner Partner und nicht durch verordnete Programme von oben. Kreis und Kommunen haben die Aufgabe, Angebote zu machen, aber das geht nur, wenn Land und Bund uns die finanziellen Mittel geben.

Zurück zu den Kindern. Wie lassen sich die Verluste des Coronajahres aufholen?

Springer: Nachhilfe und Zusatzbeschulung sind ein Anfang. Aber es muss für die Kinder auch handhabbar und strukturiert sein.

Corona war ein Brennglas, das unter anderem gezeigt hat, dass wir an Kitas und Schulen einen Personalschlüssel haben, der nicht ausreicht um jedes Kind entsprechend seiner Bedarfe im Blick behalten zu können. Es muss verstanden werden, dass die Jugendhilfe Hilfe braucht. Sie kann nicht allein mit Enthusiasmus und guten Worten alles das reparieren, was Corona kaputt gemacht hat. (mz)