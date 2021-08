Der große Auftritt der Faltenhunde im Saalekreis

Leuna/MZ - Gegen diese Falten möchte niemand etwas tun - zu süß sind diese Shar-Peis. Wer solche besonderen Faltenhunde gern mal live sehen möchte, hat dazu am Wochenende die Möglichkeit. Der 1. Deutsche Shar-Pei-Club 1985 veranstaltet im Saalekreis seine 36. Clubsiegershow. Die Veranstaltung findet am 28. August ab 12 Uhr im Hotel Holiday Inn in Leuna-Kötschlitz statt.

Hundebesitzer aus ganz Deutschland werden dort ihre Vierbeiner vorstellen. Die Veranstalter rechnen mit ungefähr 40 Tieren. Der Shar-Pei ist eine besondere Rasse, die recht selten ist. 2018 und 2019 sollen in Deutschland nur insgesamt 38 Shar-Peis geboren worden sein. Im vergangenen Jahr waren es 60, so der Club.

Der Eintritt zur Shar-Pei-Schau ist frei. Coronabedingt müssen Besucher allerdings geimpft, genesen oder getestet sein.