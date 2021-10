Das ist die neue Chefin der Arbeitsagenturen Halle, Weißenfels und bald Sangerhausen

Merseburg/MZ - Simone Meißner hat Erfahrung damit, sich vorzustellen. Denn in ihrer Karriere hat die neue Chefin der Arbeitsagenturen Halle und Weißenfels bereits mehrere wichtige Institutionen geleitet. Entsprechend routiniert spult die 58-Jährige ihre Vita ab, die in Wittenberg beginnt. Dort legte sie das Fachabitur mit Ausbildung in der chemischen Produktion ab, studierte anschließend vis-à-vis der heutigen Außenstelle der Agentur für Arbeit in Merseburg an der Hochschule chemische Verfahrenstechnik. Es folgte die Promotion in Biotechnologie und Biochemie in Halle.

Doch der gewünschte Karriereweg in der Wissenschaft öffnete sich der verheirateten Mutter eines mittlerweile erwachsenen Sohnes nicht. Sie ging wie so viele nach der Wende zum Arbeitsamt – allerdings auf die besser bezahlte Seite und durchlief fortan diverse Stationen im Kosmos der Agentur. Die erste prominente Funktion nahm sie für acht Jahre als Leiterin der Arbeitsagentur Nordhausen ein. Von 2011 bis 2018 führte sie, die von sich sagt, dass sie gern reist und Krimis liest, das Jobcenter in Leipzig, das viertgrößte in Deutschland.

Zuletzt war sie Geschäftsführerin des Internen Services der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen. „Das ist die Quasiverwaltungsleiterin“, sagt Meißner. „Ich bin zur Zeit noch zuständig für Controlling, Personal, Organisationsänderungen für beide Bundesländer.“ So fiel es zu Pandemiebeginn etwa in ihre Verantwortung, binnen Tagen eine Vielzahl von Mitarbeitern per Skype-Schulungen für die Abwicklung der Kurzarbeitsgeldanträge schulen zu lassen.

Eine für drei: Simone Meißner wird Chefin für drei Arbeitsagenturen

Zum 1. Oktober übernimmt sie nun die Geschäftsführung der Arbeitsagenturen Halle und Weißenfels von Petra Bratzke. Doch schon in den Tagen und Wochen vorher nahm sie Termine für ihre neue Funktion wahr, um die Übergabe mit der in die Rente wechselnden Vorgängerin zu machen, aber auch um Kontakte zu knüpfen. Bereits im November erweitert sich ihr Zuständigkeitsbereich.

Dann geht der bisherige Chef der Agentur Sangerhausen ebenfalls in den Ruhestand und wie vor ein paar Jahren bereits in Weißenfels praktiziert, wird der Posten nicht mehr neu besetzt. Die hallesche Chefin übernimmt mit einem klaren Ziel: Fusion. „Durch die sinkenden Kundenzahlen sind die Agenturen kleiner geworden, das legt Überlegungen nahe, Agenturen zusammenzulegen“, erklärt Meißner. Zum 1. Januar 2023 sollen ihre drei Agenturen dann zu einer „Sachsen-Anhalt Süd“ werden. Bis dahin sei Zeit, das Organisatorische zu regeln.

Schwerpunkt in der Arbeit mit Jugendlichen

Schließlich befinden sich die Arbeitsagenturen seit Jahren im Umbruch, denn der Arbeitsmarkt ist es auch. Als Meißner 1993 zum Arbeitsamt kam, war für die nächsten anderthalb Jahrzehnte die Hauptaufgabe, Jobs für die Heerscharen an Arbeitslosen zu finden. Mittlerweile ist die Herausforderung eher, noch passende Bewerber für die offenen Stellen der Wirtschaft zu finden. Stichwort Fachkräftemangel.

Da gucken wir dann in Beratungen, was brauchen die Menschen dafür, dass es passt. Das kann Ausrüstung sein, Qualifizierung oder auch mal Unterstützung bei der Kinderbetreuung zu organisieren. Simone Meißner, Chefin der Arbeitsagentur Halle, Weißenfels und Sangerhausen.

Wie ihre Vorgängerin sieht Meißner zudem einen Schwerpunkt in der Arbeit mit Jugendlichen. Beratung bei der Wahl von Studien- oder Ausbildungsplatz und Beratung nach dem Abschluss: „Damit sie Fuß fassen im Arbeitsalltag“, begründet Meißner, für die die Gewöhnung an ihre neue Stelle kein Problem sein dürfte. Sie hat ja hinreichend Erfahrung mit großen Aufgaben.