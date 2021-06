Das erwartet Besucher im neuem DRK-Zentrum in Mücheln

Das neue DRK-Zentrum in Mücheln ist fertiggestellt. Was zur Komplettierung fehlt und warum eine Wohlfühlatmosphäre entsteht

Die Sportgeräte für den Kursraum sind schon da, in zwei Wochen kann es hier losgehen. Sebastian Nöckel (l.), künftig vor Ort der Chef, und DRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Schöneburg sind stolz auf das neue Zentrum in Mücheln.

Mücheln - In das neue DRK-Zentrum in Mücheln ist Leben eingezogen. Physiotherapie und Tagespflege sind eröffnet, die Rettungswache ist vor einer Woche vom Ölberg in die Bertolt-Brecht-Straße umgezogen, der DRK-Ortsverein hat ein neues Domizil. Ab der zweiten Juliwoche darf die Physiotherapie zudem wieder mit Sportkursen beginnen. Dann kehrt auch im saalähnlichen Kursraum voller neuer Gerätschaften Leben ein. Nur die vorgesehenen Räume für einen Podologen stehen noch leer, weil dafür bislang ein Interessent fehlt.

DRK-Zentrum in Mücheln ist fertiggestellt, nur noch letzte Pflaster- und innen Restarbeiten

Um all diese Pläne zu realisieren, hatte der Kreisverband Merseburg-Querfurt des Deutschen Roten Kreuzes das Objekt der früheren Sozialstation samt dem angrenzenden kleinen Park 2017 von der Stadt Mücheln gekauft. Im Herbst 2019 begannen der Um- und Ausbau für geplante rund drei Millionen Euro. Unter anderem wurde eine komplette Etage auf das Haus draufgesetzt.

Nun laufen draußen letzte Pflaster- und innen Restarbeiten. Kreisgeschäftsführer Thomas Schöneburg rechnet damit, dass die verbliebenen Handwerker im Herbst ihren Job getan haben. Dann fehlt zwar noch die endgültige Gestaltung der Grünflächen samt Sitzgelegenheiten. Aber laut ihm können sich alle Nutzer im Sommer 2022 auf „parkähnliche Zustände“ freuen.

Im neuem DRK-Zentrum herrscht nun eine Wohlfühlatmosphäre

„Wir sind stolz und froh, der Bevölkerung und den Mitarbeitern dieses Haus anbieten zu können“, betont er. Die Rettungswache, in der ein Team von rund zehn Einsatzkräften einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb absichert und künftig von hier aus zu Einsätzen rund um Mücheln startet, sei im Vergleich geräumiger und moderner geworden. Weil man ausbilde, entstehe noch ein Lehrkabinett, in dem verschiedene Szenarien trainiert werden können. Das alte Objekt wird an den Vermieter zurückgegeben.

Sebastian Nöckel, Bereichsleiter stationäre Altenhilfe beim Kreisverband und Chef des DRK-Zentrums, vergleicht das Ausweichquartier der Physiotherapie in einem Container und die neuen Räume im Haus mit den Worten „ein Unterschied wie Tag und Nacht“. Es herrsche jetzt Wohlfühlatmosphäre. Tatsächlich fehlt es weder an stimmungsvollen LED-Kerzen noch an Entspannungsmusik.

Mitglieder mussten seit dem Baustart pausieren

„Wir müssen den Patienten danken. Die hier vor Ort erbrachten Leistungen hatten immer ein hohes Niveau. Aber es war lange Zeit eine Baustelle. Doch die Leute haben gewartet und uns die Treue gehalten. Wir wollen jetzt sogar noch einen Physiotherapeuten einstellen“, sagt Thomas Schöneburg. „Auch bei den Sportgruppen werden wir in altbekannte Gesichter blicken“, bestätigt Sebastian Nöckel die Einschätzung. Keine Selbstverständlichkeit. Denn die Mitglieder mussten seit dem Baustart pausieren.

Für die barrierefreie Tagespflege, in der Platz für bis zu 24 Gäste ist, konnten schon einige Verträge abgeschlossen werden. Anmeldungen sind weiter möglich. Auch ein kostenloser Schnuppertag wird angeboten. Wer die Voraussetzung eines Pflegegrades erfüllt, kann individuelle Absprachen über den Aufenthalt treffen. Generell ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Ein Hol- und Bringedienst wird ebenfalls angeboten. (mz)