Merseburg - Die Tendenz ist klar: Seit zwei Wochen sinkt die Inzidenz im Saalekreis. Seit Samstag liegt der Wert nach Zählung des Robert-Koch-Instituts unter 165. Gelingt dies fünf Werktage in Serie, winken im Kreis erste Lockerungen der Bundesnotbremse. Für den Saalekreis heißt dies: Sollte, da Sonntag und Christi Himmelfahrt nicht mitzählen, am Freitag der Inzidenzwert weiterhin unter 165 liegen, würden ab Montag die Kitas in den eingeschränkten Regelbetrieb wechseln. Damit dürften alle Kinder unabhängig vom Beruf der Eltern in die Einrichtungen.

Infektionsgeschehen entspannt sich: Corona-Lockerungen ab Montag im Saalekreis möglich

Mit dem dauerhaften Unterschreiten der 165 würden auch die Schulen in den Wechselunterricht zurückkehren. Wie Sozialdezernentin Annett Hellwig erklärte, gilt dies für alle Schulen. Das heißt: Anders als vor der Notbremse würden auch an den Grundschulen nicht alle Schüler in Präsenz unterrichtet. Wie der Wechselunterricht konkret umgesetzt wird, obliegt den einzelnen Schulen. Zunächst ist das ohnehin theoretisch, denn bis Pfingstmontag sind Ferien. Allerdings scheint unwahrscheinlich, dass bis dahin die Inzidenzschwelle von 100 dauerhaft unterschritten wird, aber der wieder normaler Unterricht stattfinden würde.

Diese 100 sind auch der Grenzwert, damit die Gastronomie zumindest ihre Freisitze öffnen kann, so wie es nun in Magdeburg oder Leipzig erfolgt. Im Saalekreis könnte es allerdings ab Montag noch eine weitere Lockerung geben. Dafür müsste die Inzidenz am Freitag und Samstag unter 150 liegen. Dann dürfte der Einzelhandel wieder Kunden mit Termin empfangen, die entweder einen negativen Test vorlegen oder einen Nachweis, dass sie genesen oder geimpft sind. Insgesamt 56 Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Mittwoch und Donnerstag registriert das Gesundheitsamt des Saalekreises. Das entspricht einem aktuellen Inzidenzwert von 134,37 Fällen auf 100.000 Einwohnern. (mz)