Corona in Halle aktuell: Erstmals seit September keine Neuinfektion

20.01.2021, Sachsen-Anhalt, Halle (Saale): Ein Schild mit der Aufschrift "Bitte achten Sie auf Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung" steht in der Altstadt. Ab Montag (25.01.2021) gelten in Sachsen-Anhalt die neuen Corona-Regeln. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Zum ersten Mal seit dem 21. September ist am Sonntag in Halle keine Neuinfektion mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 8,8 gesunken, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

122 Hallenser gelten demnach derzeit als infiziert, einer weniger als am Sonnabend. In den Kliniken wurden noch neun Menschen aus der Stadt wegen Covid-19 behandelt. Wie es weiter heißt, sind am Sonnabend 972 Menschen gegen das Virus geimpft worden.

Die Quote der Zweitimpfungen in Halle beträgt demnach 26,8 Prozent. (mz)