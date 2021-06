Corona aktuell: Saalekreis gibt rote Laterne in Sachsen-Anhalt ab

Merseburg - Das Robert-Koch-Institut hat am Mittwoch für den Saalekreis einen Inzidenzwert von 38,1 (Stand 0 Uhr) gemeldet - gut zehn weniger als am Vortag. Damit ist der Saalekreis zugleich auch nicht mehr Schlusslicht in Sachsen-Anhalt und gibt die rote Laterne an den Landkreis Harz ab.

Zudem wurde zwei weitere Todesfälle und vier Neuinfektionen für den Landkreis registriert. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt nun bei 329 Personen. Seit Beginn der Pandemie wurden im Saalekreis 10.040 Menschen mit Corona infiziert. (mz)