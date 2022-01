Schkopau/MZ - - Ein Auto hat am Montag gegen 7.45 Uhr im Eierweg auf Höhe der Röpziger Brücke in Schkopau gebrannt. Das Feuer sei durch die e Feuerwehr gelöscht worden und Personen seien nicht zu Schaden gekommen, heißt es dazu von der Polizei. Am Auto entstand augenscheinlich Totalschaden. Bisher geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Straße war für rund eine Stunde voll gesperrt.