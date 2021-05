Braunsbedraerin ist für „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ nominiert

Braunsbedra - Bei einem bundesweiten Online-Wettbewerb werden gerade „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ gesucht, und eine Kandidatin ist Astrid Liebscher aus Braunsbedra. Wenn bis zum Monatsende fleißig für sie abgestimmt wird, hat die 43-Jährige schon mal Chancen auf den Landessieg und wäre eine Runde weiter.

„Sie schafft die Balance, sich sehr gut um die zu Pflegenden zu kümmern und sich in sie einzufühlen“

Ziel des Wettbewerbs ist es, über Krisenzeiten hinaus die außerordentliche Leistung aller Pflegekräfte wertzuschätzen und ihnen die Anerkennung zu geben, die sie tagtäglich verdienen. Der Verband der Privaten Krankenversicherung rief ihn 2017 ins Leben. Er will darauf aufmerksam machen, wie wichtig eine gute Pflege in den Bereichen Gesundheits-, Kinder-, Kranken- und Altenpflege für die Betroffenen und für das gesamte Gesundheitssystem ist.

Maria Piller, die die gelernte Krankenschwester 2003 in ihren Pflegedienst im Geiseltal holte, wo Astrid Liebscher heute Pflegedienstleiterin ist, erfuhr von dem Wettbewerb. Ihre langjährige Mitarbeiterin fiel ihr sofort als geeignete Kandidatin ein, und sie meldete die Braunsbedraerin an. „Sie ist jemand, die es verdient hätte. Denn sie schafft die Balance, sich sehr gut um die zu Pflegenden zu kümmern und sich in sie einzufühlen und andererseits wirtschaftlich zu arbeiten.“

Krankenschwester mit Herz

Auf die Initiative von Maria Piller hin fanden sich mehrere Unterstützer, Angehörige oder Mitarbeiter von Arztpraxen, die Nominierungstexte schrieben. Jener von Kollegin Antje Reuscher wurde schließlich freigeschaltet. „Frau Liebscher besitzt all diese großartigen Eigenschaften, das macht sie so besonders: Empathie, positive Ausstrahlung, Organisationstalent, Kraft, Stärke, Ruhe, Gelassenheit, gewissenhaft, rücksichtsvoll, sie besitzt hohes Verantwortungsbewusstsein, Feinfühligkeit, hohe körperliche Belastbarkeit, sie ist selbstkritisch und pflichtbewusst.

Sie ist Krankenschwester mit Herz. Sie arbeitet aufopferungsvoll, diszipliniert und stets mit einem Lächeln auf den Lippen - selbst wenn dunkle Wolken am Horizont zu sehen sind. Für mich ist Frau Liebscher der Pflegeprofi schlechthin, sie ist für alle da“, heißt es dort. Astrid Liebscher wurde dann mit ihrer Nominierung überrascht. „Ich war schon arg gerührt. Das ist die allerschönste Anerkennung“, sagt sie. Für ihren Beruf könne sie nur werben. Er sei wunderbar, ihr Traumjob. „Ich kann jungen Leuten nur Mut machen, einzusteigen. Man erhält so viel Wertschätzung.“ Genau das möchte die 43-Jährige gerne mehr in die Öffentlichkeit tragen. Abstimmen kann man unter: www.deutschlands-pflegeprofis.de. (mz)