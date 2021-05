Sieben Personen wurden am Samstag am Parkplatz Petersberg Ost festgestellt, nachdem sie in einem Lkw illegal nach Deutschland eingereist waren.

Petersberg - Die Polizei hat am Samstagnachmittag auf dem Autobahnparkplatz Petersberg Ost sieben illegal eingereiste Menschen in Gewahrsam genommen, nachdem sie von einem rumänischen LKW-Fahrer dort abgesetzt wurden. Nach Polizeiangaben wurden die jungen Männer im Alter zwischen 16 und 24 Jahren inzwischen an die zuständigen Einrichtungen übergeben. Nach dem LKW-Fahrer wird noch gesucht.

Zeugen hätten ausgesagt, dass gegen 16 Uhr ein rumänischer LKW-Fahrer kurz auf dem Parkplatz an der Autobahn 14 hielt, an die Ladeklappe klopfte und sie öffnete. Daraufhin sprangen die sieben Jungen und Männer von der Ladefläche und der LKW-Fahrer fuhr davon. Die Zeugen verständigten daraufhin die Polizei und teilten auch das Kennzeichen des LKWs mit.

Nach dem Eintreffen der Beamten stellten diese fest, dass es sich bei den mutmaßlich geschleusten Personen um sechs Afghanen im Alter von 16, 17, 18, 18 und 24 Jahren sowie einen 22-jährigen Pakistaner handelte. Alle sieben konnten keine gültigen Einreisedokumente vorzeigen. Sie befänden sich in guter gesundheitlicher Verfassung, meldet die Polizei.

Die Beamten brachte die Gruppe zum Bundespolizeirevier Halle, wo diese aussagten, dass sie den LKW drei tage vorher in Rumänien bestiegen hätten. Nach Rücksprache mit den zuständigen Ausländerbehörden wurden die drei Minderjährigen an das Jugendamt und die Volljährigen an die Ausländerbehörden weitergeleitet. Neben dem Ermittlungsverfahren gegen den noch unbekannten LKW-Fahrer hat die Bundespolizei die Afghanen und den pakistanischen Staatsangehörigen wegen der unerlaubten Einreise angezeigt. (mz)