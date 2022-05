Aus Alt mach Neu - So funktioniert das Reparieren im Saalekreis

Einen Bonus wie in Thüringen gibt es in Sachsen-Anhalt zwar nicht. Werkstätten aber schon. Mit Fachpersonal - und zum selber tüfteln.

Merseburg/MZ - Bunte Verkabelungen quellen aus dem Inneren der aufgeschraubten Maschine hervor, die auf dem Operationstisch der kleinen Werkstatt in einem Hinterzimmer an der Merseburger Bahnhofstraße steht. Mit den kundigen Augen des Elektromeisters betrachtet Wolfgang Herning die Szenerie. „Es ist schon erstaunlich, wie viel heute in so einer kleinen Kaffeemaschine drinsteckt“, sagt er anerkennend. „Hier ist viel Technik auf engstem Raum konzentriert.“