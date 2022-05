Alarmierend: Kinder im Saalekreis sind viel zu dick

Merseburg/MZ - Die Zahlen sind alarmierend. Laut Gesundheitsbericht zur Kindergesundheit im Saalekreis ist ein großer Teil jüngerer Schulkinder übergewichtig bis adipös oder sogar extrem adipös. Der noch nicht veröffentlichte Bericht, der der MZ in Auszügen vorliegt, legt den Finger in die Wunde, die nach Meinung der Experten durch zu wenig Bewegung und mangelhafte Ernährung entstanden ist.

Übergewicht, Bluthochdruck und Diabetes: Kinder im Saalekreis immer dicker

Laut 1. Präventionsbericht für Deutschland und die Länder, in dem es auch um Risikofaktoren wie Übergewicht, Bluthochdruck und Diabetes mellitus Typ 2 bei Kindern gehe, schlage Sachsen-Anhalt alle Bundesrekorde „Und der Saalekreis gehört dabei zu den schlechtesten Kreisen“, sagt Reinhard Mattes, Koordinator für Kindergesundheitsfürsorge beim Gesundheitsamt des Saalekreises.

Die hier dargestellten Zahlen für die einzelnen Kommunen beziehen sich auf die Einschulungsuntersuchungen der Erstklässler von 2017. Allein im Weida-Land waren da ein Viertel aller Kinder mindestens übergewichtig. In Merseburg und Schkopau immer noch rund ein Zehntel. Aber wo liegen die Ursachen?

Kinder mit Übergewicht im Saalekreis. (Grafik: MZ/Büttner)

10,8 Prozent der Mädchen und 7,3 Prozent der Jungen von drei bis sechs Jahren im Bundesschnitt übergewichtig

Die Weltgesundheitsorganisation empfehle bereits für Kinder im Alter von ein bis zwei Jahren mindestens 180 Minuten Bewegung unterschiedlicher Art in mittlerer bis höherer Intensität über den Tag verteilt, so Mattes. Gleiches gelte für die Drei- bis Vierjährigen. „Allerdings sollten die schon 60 Minuten am Stück Sport machen.“ Studien zufolge kämen jedoch 55 bis 80 Prozent der Drei- bis 17-Jährigen gar nicht auf ein Mindestmaß an Bewegung.

„In der Gruppe der Drei- bis Sechsjährigen trinken 11,2 Prozent der Kinder mindestens einmal täglich Cola oder ähnliches und 54,2 Prozent der Kinder bewegen sich mangelhaft“, erklärt Mattes. Daher seien 10,8 Prozent der Mädchen und 7,3 Prozent der Jungen im Bundesschnitt übergewichtig. Im Grundschulalter, also bei den Sechs- bis Zehnjährigen, steigerten sich die Zahlen noch.

Erstklässler im Südwesten des Saalekreises besonders häufig zu dick

17,8 Prozent der Kinder würden Cola oder ähnliches trinken. 77,2 Prozent der Mädchen und 70 Prozent der Jungs bewegen sich zu wenig. Gewicht und ungesunde Ernährung hätten sogar dazu geführt, dass schon Erstklässler mit Bluthochdruck zu kämpfen hätten, so Matthes. Bei den Einschulungsuntersuchung im Jahr 2014 (Kindern, die 2015 eingeschult wurden) war im Saalekreis bei 9,2 Prozent der systolische und bei 12,4 Prozent der diastolische Wert höher als normal.

Im Jahr 2020, also bei den aktuellen Erstklässlern, wurde sogar bei 13,5 Prozent ein erhöhter systolischer und bei 14,2 Prozent ein erhöhter diastolischer Blutdruck festgestellt. Warum die Erstklässler im Südwesten des Saalekreises allerdings besonders häufig zu dick sind - darauf hat Reinhard Mattes keine Antwort. „Das kann ich mir nicht erklären.“

Projekt Minikids des Kreissportbund soll Kinder fitter machen

Schon vor Jahren hatte der Saalekreis begonnen, gegenzusteuern und 2016 gemeinsam mit dem Kreissportbund das Projekt Minikids in Wettin-Löbejün, Plötz und Schafstädt gestartet, um Kinder fitter zu machen. „Mittlerweile scheint das Programm für die Drei- bis Sechsjährigen Wirkung zu zeigen“, so der Koordinator für Kindergesundheitsfürsorge.

„Das sieht man an dem Knick, den die Kurve im Jahr 2017 hat. Da sinkt die Anzahl der dicken Kinder.“ Außerdem gebe es das Minikids-Programm mittlerweile bereits an 14 Standorten und mit 25 Gruppen. In diesem Jahr wird es voraussichtlich mit 61.000 Euro gefördert (bisher 55.000). Der größte Förderer ist hier die AOK, 5.000 Euro kommen vom Landkreis Saalekreis, und die Saalesparkasse unterstützt das Projekt seit 2016 mit jährlich 10.000 Euro.

Viele Kinder, die zu den Einschulungsuntersuchungen kommen, haben laut Gesundheitsbericht zu viel auf den Rippen.