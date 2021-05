71-Jährige kommt bei Braunsbedra von Fahrbahn ab und prallt gegen Lkw

Am Mittwoch gegen 12.44 Uhr ist es auf der L178 in Braunsbedra zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam die Pkw-Fahrerin aus unbekannten Gründen nach links von ihrer Fahrspur ab und prallte in die linke Fahrzeugfront eines aus Richtung Mücheln entgegenkommenden Lkw.

Die Fahrerin musste durch die Feuerwehr aus dem Unfallfahrzeug geborgen werden. Die 71-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung war die Merseburger Straße knapp eine Stunde voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (mz)