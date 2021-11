52-Jähriger wird auf Radweg am Geiseltalsee fremdenfeindlich bedroht 

Braunsbedra/MZ - Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr ist ein 52-Jähriger am Geiseltalsee in Braunsbedra bedroht worden. Laut der Polizei versperrten drei Fremde ihm auf dem Radweg des Sees den Weg. Demnach ließen ihn die drei Männer nicht passieren drohtem ihm und beleidigten ihn fremdenfeindlich.Der Mann konnte flüchten und verständigte später die Polizei. Es wurden Ermittlungen aufgenommen, der polizeiliche Staatsschutz ist einbezogen.