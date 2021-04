51 Neuinfektionen - Inzidenzwert liegt bei 235

Der Saalekreis hat am Freitag 51 Neuinfektionen zu verzeichnen, teilt der Landkreis mit. Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 300.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 235,02. Aktuell gibt es 747 infizierte Personen in der Stadt. Seit Beginn der Pandemie gibt es im Saalekreis 9.258 infizierte Personen, davon sind 8.211 wieder genesen. Im Saalekreis sind bisher 35.358 Erstimpfungen und 11.510 Zweitimpfungen erfolgt. (mz)

Corona-Teststationen im südlichen Saalekreis

Der Landkreis hat zudem weitere Schnelltests-Statitionen bekannt gegeben. In folgenden Städten und Gemeinden kann sich auf das Coronavirus getestet werden: in Bad Dürrenberg in der Saline-Passage, in Braunsbedra Tages- und Kurzzeitpflege "Im Geiseltal", in Günthersdorf im Drive-In Testcenter des Nova Eventis, in Leuna Am Haupttorplatz, in Merseburg im Ständehaus sowie im Kaufland in der Querfurter Straße 16, im Obi und Toom Baumarkt und im Verein zu beruflichen Integration, in Querfurt beim Pflegedienst Querfurt. Aktuelle und genauere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.saalekreis.de. (mz)