26-Jähriger in Bad Lauchstädt von zwei Unbekannten angegriffen

In der Nacht zum Mittwoch (12.05.2021) fand in Bad Lauchstädt gegen 0.30 Uhr ein versuchter Raub statt. Ein 26-Jähriger wurde in Delitz am Berge von zwei Unbekannten bedroht, die von ihm Handy und Bargeld forderten.

Einer der Angreifer hatte ein Messer bei sich, mit dem er den 26-Jährigen sehr leicht am Arm verletzte. Das Opfer konnte die Täter allerdings in die Flucht schlagen. Diese verließen den Ort des Geschehens ohne Beute. Die Polizei ermittelt. (mz)