26,1 Millionen Euro Rücklagen sind aufgezehrt: Saalekreis droht ein Rekordminus

Positive Haushaltsnachrichten sind im sonst so finanzstarken Saalekreis derzeit rar gesät. Landrat Hartmut Handschak (parteilos) hatte dem Kreistag immerhin eine zu bieten. Der Nachtragshaushalt 2020 sei genehmigt. 3,6 Millionen Euro Minus will der Kreis demnach im laufenden Jahr machen.

Im Vergleich zum derzeit geplanten Minus im kommenden Etat 2021 nimmt sich das jedoch bescheiden aus. 8,3 Millionen Euro fehlen der Kämmerei derzeit, um den Ergebnishaushalt auszugleichen. Eine Lücke, die sich nicht schließen lässt. Der Kreis will daher wie schon 2020 kräftig in die eigenen Rücklagen greifen.

„Der Landkreis benötigt eine auskömmliche Finanzausstattung vom Land"

Der zuständige Dezernent Michael Scheiner sieht vor allem das Land in der Pflicht die Misere zu lösen: „Der Landkreis benötigt in den kommenden Jahren eine auskömmliche Finanzausstattung vom Land, um seine Pflichtaufgaben finanzieren zu können.“ Steigende Aufwendungen für Jugendhilfe oder Personal könnten sonst nicht mehr aus eigener Kraft kompensiert werden.

Die genannten Bereiche sind auch für das steigende Defizit 2021 mitverantwortlich. So rechnet der Kreis unter anderem wegen des neuen Tarifvertrags mit 3,7 Millionen Euro mehr für die Belegschaft. Das Budget für das Jugendamt soll sich um weitere 1,5 Millionen Euro erhöhen. Scheiner rechnet vor: „Seit 2017 sind die Kosten im Jugendbudget um 12,3 Millionen Euro gestiegen. Die Leistungen, die der Landkreis aus dem Finanzausgleichsgesetz erhält, haben sich dagegen seit 2017 nicht erhöht.“

Hebesätze für die Kreisumlage sollen nicht erhöht werden

Zu schaffen macht dem Kreis 2021 auch seine Abhängigkeit von Leuna. Dort brachen 2019 die Gewerbesteuereinnahmen um gut neun Millionen Euro ein. Daher nimmt der Kreis 2021 2,5 Millionen Euro weniger Kreisumlage ein. Diese richtet sich stets nach den Steuereinnahmen der Kommunen zwei Jahre zuvor.

Für die gibt es trotz der angespannten Haushaltslage im Saalekreis aber eine gute Nachricht. Die Hebesätze für die Kreisumlage sollen nicht erhöht werden. Das dürfte Kay-Uwe Böttcher (CDU) zumindest in seiner Funktion als Bürgermeister des Weida-Landes freuen. Als Vorsitzender des Finanzausschusses im Kreistag sieht auch er das Problem darin begründet, dass der Kreis für die Aufgaben, die er von Bund und Land vor allem im Sozialbereich übertragen bekommen hat, zu wenig Geld erhält.

26,1 Millionen Euro Rücklagen sind aufgezehrt

Wenn das Land nächstes Jahr das Finanzausgleichsgesetz anfasse, müsse mehr Umverteilung zugunsten der Kommunen stattfindet, fordert der CDU-Politiker.

Darauf spekuliert auch die Kreisverwaltung in ihrer langfristigen Planung. Vor allem deshalb fällt das geschätzte Minus für die Jahre 2022/23 mit jeweils knapp über 3,5 Millionen Euro geringer aus als im Haushalt 2021, der im Dezember vom Kreistag beschlossen werden soll. Gleichwohl bleiben eben Millionendefizite, die sich abermals nur durch ein Griff ins Ersparte abfedern lassen - noch. Die 26,1 Millionen Euro Rücklagen, die der Kreis zu Jahresbeginn noch hatte, wären Stand jetzt 2022 aufgezehrt.

Trotz der roten Zahlen will der Kreis 24,6 Millionen Euro investieren, 12,3 Millionen davon aus eigener Tasche. Das Geld soll vorrangig in Schulen und Kreisstraßen fließen. So stehen etwa die Komplexsanierung des Gymnasiums Querfurt und der Bau zusätzlicher Klassenräume an der Borlachschule Bad Dürrenberg im Etatentwurf. (mz)