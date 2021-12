Pyro-Empfang nach Derbysieg: Polizei ermittelt gegen Fans von Dynamo Dresden

Dynamo Dresden gewinnt in Aue und feiert anschließend mit den Fans vor der Semperoper. Die Polizei ist darüber jedoch nicht begeistert und kündigt Ermittlungen an.

Zahlreiche Fans empfingen das Team von Dynamo Dresden am Sonntagabend in der Altstadt.

Dresden/DUR – Nach dem abendlichen Empfang der eigenen Mannachaft droht den Fans von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden jetzt Ärger. Nach dem glücklichen Sieg im Derby in Aue empfingen zahlreiche Fans das Team anschließend in der Altstadt mit jeder Menge Pyrotechnik.

„Vor der Kulisse der Semperoper feiern Fans und Mannschaft gemeinsam den Sieg in Aue. Masken oder Abstand? Fehlanzeige! Statt Kontakte zu beschränken wird mit illegaler Pyrotechnik Party gemacht. Abgesehen von der Strafbarkeit sind diese Bilder ein fatales Signal, weil sie alle Bemühungen die Pandemie zu bekämpfen, konterkarieren“, ärgert sich Dresdens Polizeipräsident Jörg Kubiessa.

Mannschaft und Fans von Dynamo Dresden feierten gemeinsam, den Müll ließen sie anschließend liegen, ärgert sich die Polizei. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Als seine Beamten am Sonntagabend vor Ort eintrafen, hatten sich Fans und Mannschaft bereits aus dem Staub gemacht. Was sie hinterließen, war laut Polizei jede Menge Müll in Form abgebrannter illegaler Pyrotechnik. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und die Sächsische Corona-Notfall-Verordnung.

Dynamo Dresden ist in der Hinsicht Wiederholungstäter. Während des Aufstiegsspiels zum Ende der Vorsaison hatten sich hunderte Fans mit der Polizei Straßenschlachten geliefert, um zum abgesperrten Stadion vorzudringen. Während anschließend weit über 100 Polizisten und auch Journalisten verletzt behandelt werden mussten, feierte der Verein unter Missachtung aller Corona-Regeln mit den Fans am Trainingsgelände den Aufstieg.